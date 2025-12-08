Обломки БПЛА упали возле жилых домов в Волгограде

Обломки БПЛА упали в районе двух домов в Трактрозаводском районе Волгограда.

"Зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13", - сообщила мэрия в Telegram-канале.

Для жителей домов открыт пункт временного размещения на территории школы №3. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет, заявил губернатор Андрей Бочаров.

По информации Минобороны, в течение ночи ПВО уничтожила 67 украинских беспилотников над российскими регионами, девять из них – над Волгоградской областью.