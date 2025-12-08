Челябинск встал: в городе пробки до 10 баллов

Утро понедельника в Челябинске началось с пробок в 10 баллов. Об этом Накануне.RU сообщили в сервисе "Яндекс.Пробки".

В сервисе отмечают, что резкое ухудшение дорожной ситуации связано со снегопадом. Уже к 7:30 уровень заторов достиг девяти баллов, а к 8:30 вырос до предельных 10. Движение оказалось затруднено во всех районах города, при этом в разных точках зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, которые дополнительно осложнили проезд.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение дня, после чего ожидается значительное похолодание – до -23 градусов.