В Госдуме назвали деторождение "самой важной функцией женщины"

В Госдуме назвали деторождение "самой первой, самой важной функцией женщины". Так член комитета ГД по трубу, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия") объяснила существование перечня "неженских" профессий. Правительство планирует его значительно сократить к 2027 году.

Бессараб заметила, что вредные и опасные производства, которые есть в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, "наносят непоправимый ущерб здоровью женщины".

"Это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение", - цитирует народную избранницу Газета.Ру.

Ожидается, что список производств, которые останутся запрещенными для женщин, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА подготовят к марту 2027 года. Для этого они обновят данные об условиях труда на таких производствах.

Напомним, ранее директор Центра пространственного анализа ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский пришел к выводу, что главной экономической причиной низкого числа многодетных семей в России является необходимость работы обоих родителей для обеспечения доходов. По его словам, женщина в нынешних рыночных условиях вынуждена работать, иначе доход семьи не получится обеспечить.