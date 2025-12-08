В Госдуме предложили сократить рабочее время для работников с детьми до 18 лет

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый проект закона, который должен сократить рабочее время для работников с детьми до 18 лет.

"Быть внимательным родителем и успешным специалистом — задача не из легких", — заявил он. Инициатива предполагает внести поправки в ТК РФ, позволяющие работникам с детьми до 18 лет перейти на 39-часовую рабочую неделю с сохранением прежней заработной платы. Сейчас стандартная продолжительность составляет 40 часов.

Парламентарий подчеркнул, что в сложной экономической ситуации родители, боясь потерять доход, часто жертвуют временем с семьей ради переработок. Законопроект направлен на то, чтобы дать им больше возможности для воспитания детей без ущерба для бюджета, сообщает ТАСС.