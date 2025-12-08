Потерявшим жилье жителям Курской области отменили выплаты от государства

Жителям Курской области, лишившимся жилья из-за действий Вооруженных сил Украины, прекращают ежемесячные выплаты.

Соответствующее заявление сделал губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. По его словам, выплаты в размере 65 тыс. руб. в месяц будут произведены в последний раз за декабрь, после чего программа завершится. Средства будут направлены на другие меры поддержки для восстановления и развития экономики региона.

Программа помощи действовала с февраля 2025 года для вынужденно переселенных граждан, чьи дома были утрачены после ввода на их территориях режима КТО или ЧС федерального характера. За время действия программы на компенсации было выделено более 73 млрд руб.

Ранее Хинштейн заявил, что комиссия по оценке разрушений не может доехать в некоторые районы области.