Германия призвала Китай добиться от России готовности к переговорам по Украине

Германия публично обратилась к Китаю с призывом оказать давление на Россию в украинском вопросе.

В заявлении перед визитом в КНР министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль указал, что от Пекина ждут действий по убеждению Москвы сесть за "серьезные переговоры". Берлин рассматривает это как вклад в "справедливый и прочный мир". По словам дипломата, спецоперация угрожает интересам безопасности в Европе и демонстрирует, как тесно переплетены "безопасность, процветание и свобода" в Европе и Азии.

Параллельно Вадефуль обозначил экономические претензии Германии: недобросовестная конкуренция, ограничения в торговле редкоземельными металлами и перепроизводство в ключевых отраслях Китая угрожают стабильности.

Министр отметил, что, развивая сотрудничество, Европа должна укреплять собственный технологический суверенитет. Таким образом, послание сочетает дипломатический запрос с требованием соблюдать правила честной торговли, сообщается на сайте немецкого МИД.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие недели по вопросу урегулирования конфликта на Украине появятся "хорошие новости".