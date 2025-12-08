Экономист: Российская экономика входит в 2026 год с нулевым ростом

Экономист и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин указывает на формирование "идеального шторма" для российских компаний в 2026 году.

Их ожидает одновременное давление со стороны запланированного повышения налогов и сохранения высокой ключевой ставки. Несмотря на угрозу дестабилизации госфинансов, Вьюгин считает возможным избежать полномасштабного кризиса и не прогнозирует обвала рубля при отсутствии новых непредвиденных шоков.

Главный сценарий властей, по его мнению, предполагает дезинфляционный бюджет, который позволит ЦБ со временем смягчить денежно-кредитную политику. Однако ключевой вопрос — удастся ли собрать запланированные налоговые доходы. Экономика, по прогнозам, войдет в 2026 год с нулевым ростом, высокими налогами и ставкой в 16%, что создаст угнетающий эффект. Эксперт считает, что это делает маловероятным достижение прогнозного роста Минэка в 1%, а в первом квартале возможен спад.

В случае недобора доходов правительство окажется перед сложным выбором: болезненно сокращать расходы или увеличивать дефицит бюджета, что ставит под вопрос устойчивость выбранной фискальной модели, сообщает Forbes.

Тем временем, российские компании массово переходят на сокращённые графики работы, что ведёт к резкому росту скрытой безработицы. Эта тенденция, набравшая силу в 2025 году, с большой долей вероятности продлится и в 2026-м, считает экономист Илья Мосягин. По его прогнозу, количество работников с неполным рабочим днём может достичь 4-5 млн.