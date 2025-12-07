Евросоюз может навсегда заблокировать замороженные российские активы, не требуя принципа единогласия

Евросоюз может навсегда заблокировать замороженные российские активы, не требуя принципа единогласия всех стран-членов. Об этом сообщает газета Financial Times.

В публикации отмечается, что Брюссель нашел правовую основу, которая позволяет в условиях серьезных экономических потрясений принимать подобные меры без достижения консенсуса. До сих пор любая страна ЕС могла в одиночку заблокировать продление санкций, которые необходимо единогласно утверждать каждые шесть месяцев.

Издание указывает, что ЕС, пообещавший поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", исчерпал доступные средства, а страны сообщества не хотят выделять средства из собственного бюджета. На этом фоне Европейская комиссия добивается от Бельгии согласия на использование доходов от российских активов.