Пострадавшие от "бабушкиных схем" не верят в искренность Ларисы Долиной

Пострадавшие от "бабушкиных схем"не верят в искренность Ларисы Долиной и массово снимают обращения. Видео опубликовала "База".

Оставшиеся ни с чем покупатели квартир по всей России считают, что "исповедь" народной артистки и предложения возместить ущерб Полине Лурье — не более чем попытка обелить свою репутацию и восстановить статус в обществе.

Пострадавшие считают, что после того, как Верховный суд истребовал материалы дела, а негатив в сети в отношении певицы достиг немыслимых масштабов, представители артистки поняли, что финальное решение может сложиться не в их пользу и предприняли попытки антикризисного пиара.

По данным "Базы", Полина Лурье не намерена участвовать в шоу по аналогии с оппоненткой и выступает за решение вопроса исключительно в правовом поле. Наживаться на истории девушка также не планирует, но и соглашаться на кабальные мировые соглашения с рассрочкой в несколько лет без учета инфляции не станет.

Напомним, ранее в эфире федерального канала певица объявила о решении вернуть потраченные на покупку средства в полном объеме. По словам юриста, Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась передать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.

Жалобу Лурье из Верховного суда отзывать не намерена. Защита настаивает, что сделка была действительной.