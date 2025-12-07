Столица Урала отмечает День святой Екатерины

07 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: фонд святой Екатерины

Столица Урала отмечает День святой Екатерины

Сегодня православные христиане по всему миру встречают День святой Екатерины. Для Екатеринбурга это особенный праздник — именно в честь великомученицы из Александрии был назван город. Поэтому каждый год верующие Урала встречают 7 декабря в храмах. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Главное праздничное Богослужение состоялось в Свято-Троицом кафедральном соборе, где собрались около 5000 человек. Службу возглавили Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и девять Архипастырей со всего мира. 

«У народов есть свои герои, которые рисковали своей жизнью и однажды отдали свою жизнь за свой народ — Юрий Гагарин, Александр Матросов, Зоя Космодемьянская. И все они — герои России, которые гордились и любили свою страну. Но святая Екатерина — герой мира. Она отдала свою жизнь, свою юность, свои перспективы, свой талант за веру, за верность и за ту истину, которую она открыла. И мой город носит ее имя, посвящен такому удивительному человеку, которая стала настоящим героем, почитающимся во всем мире», — сказал Владыка Евгений. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

После Богослужения верующие все вместе прошли праздничным крестным ходом до часовни святой Екатерины, где уже два года хранится частица мощей нашей небесной покровительницы.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

«Святую Екатерину помнят и почитают уже 1700 лет, и ее имя неразрывно связано с большим подвигом, ее выбором, на который мы должны ориентироваться и сейчас. Сегодня храм переполнен, каждый из нас старается обратиться к святой Екатерине, поблагодарить за возможность жить с Богом в своем сердце», — говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. 

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Именно Фонд святой Екатерины по традиции поддерживает праздник . Меценаты помогают не только в организации крестного хода, но и в других делах — так, все Екатерины, которые появились на свет сегодня, получат специальные подарки, а медиафасады и ключевые спортивные объекты города украшены образами великомученицы.

 

Теги: фонд святой екатерины, крестный ход, екатеринбург, александр андреев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети