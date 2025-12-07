Российские военнослужащие освободили Кучеровку и Ровное

Российские военнослужащие освободили Кучеровку Харьковской области и Ровное Донецкой Народной Республики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства Кучеровку освободили подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий штурмовых групп 6-й армии. Подразделения продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Благодатовка и Шийковка Харьковской области.

Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин западного производства, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Ровное ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Родинское, Светлое, Торское, Удачное, Гришино, Доброполье, Новопавловка, Сергеевка, Белицкое и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.