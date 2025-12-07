Песков заявил, что изменения стратегии нацбезопасности США во многом совпадают с позицией Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину сообщил, что изменения в новой стратегии национальной безопасности США во многом совпадают с позицией Москвы.

"Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению", — заявил Песков.

Он отметил, что Россия поддерживает формулировки в стратегии нацбезопасности США о выстраивании диалога и назвал их "отрадными". Песков выразил надежду, что это может быть скромным залогом, того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поисками мирного урегулирования, как минимум, на Украине.

4 декабря Белый дом обнародовал Стратегию нацбезопасности, отражающую приоритеты Дональда Трампа. В предыдущих документах приоритетом обозначалась борьба с терроризмом и противостояние с Россией и Китаем. В обновленной стратегии больше внимания уделено Западному полушарию. Как сообщает "Ъ", США намерены сохранять там значительное военное присутствие для борьбы с миграцией, наркотиками и деятельностью "враждебных держав".

Европу же президент США раскритиковал за плохо контролируемую миграцию, нападки на крайне правые силы и «нереалистичные ожидания» относительно конфликта на Украине.