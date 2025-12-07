07 Декабря 2025
Происшествия Северо-Кавказский ФО Республика Ингушетия
"Удивительная гуманность". Военкора возмутил мягкий срок задержанному по делу "Крокуса"

Задержанному по делу "Крокуса" дали в два раза меньше минимума. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

"Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии. Он признал <...> Мансура Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тыс. рублей. Точиев помогал скрываться Батыру Кулаеву* из перечня террористов, связанному с поставкой оружия исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле". При задержании у него в доме были обнаружены граната, оружие и боеприпасы", - выразил возмущение журналист.

Он отметил, что по части первой статьи 222.1 минимальный срок составляет шесть лет. Прокуратура обжаловала мягкий приговор.

"И Верховный суд Ингушетии с барского плеча накинул еще два месяца", - написал Коц.

Как сообщало Накануне.RU, нападение на концертный зал "Крокус Сити Холла" в Подмосковье произошло 22 марта 2024 года. В результате теракта погибли 149 человек, пострадали 609. Во время атаки нападавшие расстреливали из огнестрельного оружия посетителей концерта группы "Пикник", а затем подожгли концертную площадку.

После теракта четверо исполнителей попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.

* Батыр Кулаев числится в официальном списке террористов и экстремистов.

Теги: Крокус, терроризм, незаконное хранение взрывчатого устройства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

