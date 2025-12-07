Россия уже ведет подготовку к трибуналу для украинских неонацистов

В России уже ведутся работы по подготовке трибунала, аналога Нюрнбергского процесса, для украинских неонацистов. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России, экс-премьер РФ Сергей Стеpпашин.

Он подчеркнул, что над этим вопросом работают Ассоциация юристов, Следственный комитет и прокуратура, поскольку есть реальные преступления, требующие суда.

"Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет", — приводит слова Степашина ТАСС.

По его словам, пока рано говорить о выборе города для такого трибунала - сперва надо закончить СВО.