Тренер ММА, боксировавший с памятником ветеранам МЧС в Москве, признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение тренеру ММА Зауру Исмаилову, который боксировал с памятником ветеранам МЧС в Москве. Сам спортсмен признал вину и во всем раскаялся.

Ранее Исмаилов выложил в соцсетях сториз с утренней тренировки на Кременчугской улице в столице. На видео он боксировал с бронзовой фигурой и перетягивал эластичный эспандер через ее руку, которая отдает воинское приветствие. Узнав об этом, Следком возбудил уголовное дело по статье "Осквернение воинских памятников и монументов". Подозреваемого задержали и доставили на допрос.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Москве, фигуранту дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и уже раскаялся в содеянном.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом Москвы о заключении Исмаилова под стражу. Ход и результаты расследования данного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.