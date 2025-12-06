Московский пенсионер отдал мошенникам более 48 млн рублей

В Москве мошенники похитили у пенсионера более 48 млн рублей. Пожилого человека запугали уголовным преследованием.

Как сообщили Накануне.RU в столичной прокуратуре, все началось с того, что 70-летнему мужчине поступил звонок якобы от сотрудника соцзащиты. После этого позвонил лжеправоохранитель, который заявил, что "расследуется уголовное дело", и, не давая пенсионеру опомниться, прислал в мессенджере некие "процессуальные документы". Всячески запугивая москвича, аферист убедил его, что первоначальные разбирательства проходят "с подозреваемыми в специальном закрытом чате".

Пенсионер выполнял все указания звонивших. Он согласился подписать "обязательство о неразглашении" и получить "конспиративный мобильный телефон". Тот якобы был нужен для постоянной связи с "оперативными сотрудниками". Мошенникам удалось убедить мужчину в "операции по замене банковского счета", чтобы "спасти сбережения".

В итоге целый месяц пожилой москвич снимал деньги со своих счетов и счетов супруги, а также забрал хранившиеся дома средства. Их он передавал "агентам", которые называли "пароли" и привозили документы якобы о приеме денег.

По данным прокуратуры, общая сумма похищенного превысила 48 млн рублей. Сейчас устанавливаются все причастные к хищению.

