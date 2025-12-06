Российским регионам возместят расходы на тушение лесных пожаров

Нескольким российским регионам будут возмещены расходы на тушение лесных пожаров. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

По данным кабмина, на эти цели будет выделено около 2,6 млрд рублей. Распоряжение об этом уже подписано. Финансирование из резервного фонда Правительства предназначено для девяти регионов. Это Бурятия, Карелия, Забайкальский и Красноярский края, Архангельская, Иркутская, Ростовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Летом и осенью 2025 года фактическая площадь лесных пожаров в этих регионах составила более 3,6 млн га. Для их тушения привлекалась авиация, в том числе самолеты Ан-2 и Ан-3, а также вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-8МТВ и других модификаций.

Напомним, этим летом было возбуждено дело в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес в Забайкалье за обещанное из-за рубежа вознаграждение.