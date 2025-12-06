Над Рязанской областью сбиты десятки украинских беспилотников: оценивается ущерб

Минувшей ночью над Рязанской областью было сбито 29 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, в результате поврежден один многоэтажный жилой дом. Возгорание на крыше было оперативно ликвидировано, пострадавших нет.

"Обломки также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб", - отметил Малков.

Губернатор призвал рязанцев не приближаться к обломкам БПЛА, а сразу отойти подальше и позвонить по телефону 112.

Напомним, в ноябре в Рязани уже ликвидировали последствия падения обломков беспилотников.