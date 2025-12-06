Бастрыкин заинтересовался резонансными делами в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России заинтересовался двумя резонансными делами в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин запросил доклад.

В первом случае все произошло в микрорайоне ЖБИ. Некий подросток пристал к девочке у подъезда и совершал непристойные движения. Возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера".

Также сообщалось, что на улице Малышева в уральской столице подростки избили 17-летнюю девушку, запечатлев расправу на видео. Пострадавшую доставили в больницу, где оказали необходимую медпомощь. В дальнейшем были задержаны двое жителей Березовского 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, мучителям уже предъявлено обвинение.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования обоих уголовных дел. Также будет представлен доклад об уже установленных обстоятельствах.