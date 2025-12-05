В Москве задержали тренера ММА, который боксировал с памятником ветеранам МЧС

В Москве задержали тренера ММА Заура Исмаилова, который боксировал с памятником ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, он на допросе.

Ранее Заур Исмаилов выложил сториз с утренней тренировки на Кременчугской улице в Москве. На видео он боксирует с бронзовой фигурой мальчика и перетягивает эластичный эспандер через его руку, которая отдает воинское приветствие. Такое обращение с монументом сочли оскорбительным не только пользователи Сети, но и Следком, который возбудил уголовное дело по статье "Осквернение воинских памятников и монументов".

Сам Исмаилов в разговоре со 112 признается, что не имел цели никого оскорбить, называет себя "другом памятника", а эспандер перетянул через руку скульптуры для практичности. Он утверждает, что "ему удобно было так прицепить жгутик" и сейчас ситуация ему "не по кайфу вообще". Боец сообщил, что регулярно совершает тренировки рядом с памятником.