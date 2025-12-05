В курский суд поступило дело Максима Васильева о растрате 152 миллионов рублей

Экс-депутат курской облдумы Максим Васильев предстанет перед судом по уголовному делу о растрате 152 млн руб. бюджетных средств. Дело поступило в Ленинский суд Курска, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Органами предварительного следствия Максиму Васильеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ: в составе организованной группы совершил растрату бюджетных средств на общую сумму более 152 млн руб., выделенных ООО "КТК СЕРВИС" для возведения опорных пунктов на территории Курской области. С Васильевым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрении дела в особом порядке.

В отношении Васильева избрана мера пресечении - заключение под стражу. Решается вопрос о принятии дела к производству суда.