Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Энергетики и коммунальные службы Тюменской области переходят в режим повышенной готовности

Энергетики и коммунальные службы Тюменской области переходят в режим повышенной готовности на фоне прогнозов о понижении температуры воздуха, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Готовность оперативных служб к работе в предстоящие холода обсудили сегодня на штабе по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области под руководством директора Департамента ЖКХ региона Семена Тегенцева. "Россети Тюмень" и СУЭНКО на период холодов отменили все плановые работы, связанные с отключением потребителей. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады, запас материалов и резервные источники электроэнергии.

УСТЭК заблаговременно начинает повышать температуру теплоносителя, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на сети. К работе по устранению возможных инцидентов готовы 19 бригад, укомплектованных необходимой техникой.

"Росводоканал Тюмень" готов при необходимости вывести на линию дополнительные бригады.

"Работа по подготовке к зиме проведена серьезная. Нам известны слабые места по электрике в СНТ и по теплоснабжению в частном секторе. Задача – обеспечить надежную поставку энергоресурсов и оперативно реагировать на инциденты. Обязательно информировать население о том, что произошло и какие меры принимаются оперативными службами", - подчеркнул Семен Тегенцев.

По прогнозу синоптиков понижение температуры в Тюменской области начнется в воскресенье 7 декабря. Во вторник ожидается пик похолодания, в отдельных районах до -30 градусов Цельсия.

Сегодня в Тюменской области проведены масштабные учения в сфере электроснабжения населенных пунктов.

Теги: режим повышенной готовности, температура, коммунальные службы, морозы


