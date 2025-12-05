05 Декабря 2025
Происшествия В России
Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Суд не стал взыскивать часть ювелирных украшений по делу Иванова

Суд в Москве частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова имущества стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.

Как передает ТАСС, суд не стал изымать ювелирные изделия, часы и небольшую часть активов.

Судья вернула третьим лицам часть ювелирных украшений, изъятых ранее в ходе обысков во время предварительного следствия.

Ранее сообщалось, что жены Иванова пытаются вернуть ювелирные украшения на 200 млн рублей, арестованные в рамках расследования уголовных дел о коррупции и хищениях. Женщины утверждают, что Иванов не имеет отношения к запрашиваемым драгоценностям.

Shot приводит список изъятого: недвижимость в Карелии общей площадью 5 тысяч квадратных метров; дом в Барвихе; ряд других земельных участков; два автомобиля — один ретромашина середины 30-х годов прошлого века, другой — «Мерседес» 2011 года; драгоценности: колье, подвеска с бриллиантами, золотое кольцо с сапфирами, золотое кольцо с бриллиантами, серьги из золота и платины, платиновое кольцо с бриллиантами, украшения из лазуритов, запонки, драгоценности со ставками из бриллиантов; 44 часов разных брендов; несколько картин; книги, в том числе "Фауст", "Декамерон" 1934 года на французском языке; икона; три ружья, револьвер, пистолеты второй половины 19 века, штык-тесак 1878 года; мотоциклы; участки, оформленные на юридические лица.

