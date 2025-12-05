РМК откроет в Екатеринбурге музей уникальных спортивных авто

В Екатеринбурге откроют музей с уникальными спортивными автомобилями. Как рассказали в пресс-службе Русской медной компании (РМК), посетители выставки смогут увидеть около 50 победителей ралли "Дакар", среди которых багги, мотоциклы и КамАЗы.

Где именно расположится музей и когда будет построен, пока не сообщается. Однако уже известно, что жемчужиной коллекции станет двухместный гиперкар Mercedes-AMG ONE, который ранее уже представили горожанам в фойе Падел-арены РМК во время первого международного турнира лиги RCC Padel.

Автомобиль от подразделения Mercedes-AMG, входящего в состав немецкого автомобилестроительного концерна Mercedes-Benz Group, имеет гибридный двигатель V6 из категории "Формулы-1" мощностью 1 049 лошадиных сил и способен развивать скорость до 352 км/ч. Согласно задумке компании, гиперкар создан для конкуренции с топовыми моделями авто от брендов Lamborghini, Aston Martin (модель Valkyrie), McLaren, Ferrari и Koenigsegg.

10 ноября 2022 года Mercedes-AMG ONE поставил рекорд на гоночной трассе "Нюрбургринг" в Германии в классе Super Sports Cars, опередив прошлого рекордсмена Mercedes-AMG GT Black Series. Он проехал круг всего за 6 минут 35,183 секунды. А уже 23 сентября 2024-го смог побить свой собственный рекорд на "Нюрбургринг", пройдя трассу "Северная петля" за 6 минут 29,09 секунды.