Медики заявили о вреде переноса ввода новых прививок в национальный календарь

Сдвиг на срок до четырех лет ввода новых прививок в национальный прививочный календарь негативно отразится на российском обществе, считают эксперты. Речь идет о прививках от ротавирусной и менингококковой инфекций, вируса папилломы человека и ветряной оспы.

" То, что ввод обязательных прививок от четырёх болезней переносится, — это очень плохо, потому что каждый год и умирают, и получают тяжёлые инвалидизирующие состояния, госпитализируются, в целом отвлекаются от своей обычной жизни очень много людей. Поэтому, конечно, это плохо. Это лишний ущерб для общества будет", - цитирует радиостанция "Говорит Москва" кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.

Ранее РБК писал о планах Минздрава допускать в национальный прививочный календарь только те вакцины, на которые есть деньги в бюджете и которые полностью производятся в России. От двух из перечисленных заболеваний вакцины уже начали производить в РФ, но и их включение в календарь переносится на несколько лет.

"Они [вакцины] физически уже есть. По двум заболеваниям они производятся в России по полному циклу, а по двум инфекциям можно использовать зарубежные, никто из зарубежных производителей не против этого. Поэтому вопрос только за финансированием и за организацией", - отмечает Крючков.

Отметим, что производство отечественной вакцины от ВПЧ (вирус папилломы человека) уже началось. При вакцинации до начала половой жизни вакцина дает защиту на 91-100%. В свою очередь, ВПЧ в 95% случаев является первоначальной причиной рака шейки матки.