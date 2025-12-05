Власти предлагают изменить набор в вузы на технические специальности

Глава Минобрнауки Валерий Фальков обсудил с заведующими кафедрами ведущих вузов совершенствование приема и обучения на инженерных специальностях.

Предлагается дать возможность сдавать дополнительный ЕГЭ, близкий к выбранной специальности, и получить дополнительные баллы. Сегодня за три ЕГЭ можно набрать максимум 300 баллов плюс 10 баллов за индивидуальные достижения. За дополнительный ЕГЭ могут давать до 25 баллов. Считается, что это будет стимулировать абитуриента быть более всесторонне подготовленным для освоения сложных программ инженерного и естественно-научного направлений. Но выбор - за абитуриентом. Это первым предложил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Второе предложение состоит в том, что ЕГЭ по русскому языку нужно учитывать особым образом. Например, отказывать в зачислении тем, кто сдал ЕГЭ меньше, чем на 60 баллов. А если получено больше, то учитывать от 15 до 25 баллов дополнительно. Правда, это противоречит нынешним правилам, когда для поступления в вуз достаточно набрать всего 42 балла по русскому языку. Если же для инженерных специальностей прописать особые требования, то это поставит их в неравное положение с другими специальностями и может только отпугнуть абитуриентов.

В результате модель может измениться так: максимум 200 баллов за два профильных ЕГЭ плюс до 25 баллов за четвертый ЕГЭ и плюс до 25 баллов за русский язык. При этом остается неясность, так как утверждается, что непосредственно сам прием на инженерные и естественно-научные специальности будет проводиться лишь по результатам трех профильных ЕГЭ.

Фальков попросил обсудить эти изменения до 1 марта и представить свои соображения. Новые правила вступят в силу не ранее 2027 года.

Ранее Накануне.RU писало, что введение дополнительного ЕГЭ на усмотрение абитуриента имеет изъян. Добровольная сдача четвертого ЕГЭ при поступлении в престижные вузы фактически превратится в обязательную, так как для набора как можно большего числа баллов абитуриенты будут стремиться сдать именно четыре ЕГЭ. А те, кто попытаются поступить, но не пройдут в ведущие вузы, получат несомненное преимущество перед остальными при поступлении в региональные вузы, которые сдавали всего три ЕГЭ. То есть мера может создать неравенство между абитуриентами.