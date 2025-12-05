05 Декабря 2025
Общество В России
Фото: скриншот видео с VK-канал &quot;ТатаркаFM&quot;

Адвокат: Долина предложила вернуть деньги за квартиру в течение трех лет

Покупательница квартиры Ларисы Долиной - Полина Лурье - отказалась заключать мировое соглашение с певицей, выступившей с предложением возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции. Об этом сообщила ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, предложение поступило Лурье только после ее обращения в Верховный суд России.

Как уточнила адвокат РИА Новости, Долина предложила возвращать деньги за квартиру в течение трех с лишним лет. Лурье хотят отдать 112 миллионов рублей равными платежами.

Адвокат отметила, что еще на предварительном судебном заседании предлагала Долиной заключить мировое соглашение, по условиям которого она получает право собственности на квартиру, а Лурье - деньги за квартиру, но артистка отказалась.

Ранее россияне рассказали, что их больше всего возмущает в скандале с квартирой певицы Ларисы Долиной. Выяснилось, что главным раздражителем стала несправедливость обстоятельств, а не сама народная артистка. 93,8% респондентов убеждены, что в спорной ситуации квартира должна оставаться у добросовестного покупателя. Также абсолютное большинство респондентов считают, что продавец должен вернуть деньги покупателю, если суд принял решение о возврате квартиры

