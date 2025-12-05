Мультфильмы для детей будут полностью финансироваться государством

Правительство подготовило законопроект, который установит полное государственное финансирование анимационных фильмов для детей и юношества, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На средства из федерального бюджета смогут рассчитывать те ленты, которые будут соответствовать приоритетам страны, уточнил глава правительства на заседании. Потому что образы и герои анимационных картин играют важную роль в воспитании целых поколений, отметил Мишустин.

Если детские игровые фильмы уже получают господдержку, то для анимации до сих пор не было выделенного целевого финансирования.



