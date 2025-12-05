Геннадий Долматов вручил премии юным дарованиям Омского района

Накануне в зале заседаний администрации Омского района состоялась ежегодная церемония вручения премий главы муниципалитета «Юные дарования» воспитанникам Детской школы искусств.

"Провёл торжественную церемонию вручения премий «Юные дарования» учащимся районной Детской школы искусств. В Омском районе уже давно сложилась добрая традиция вручать подобные награды.

Молодые дарования, посвятившие свое детство и юность искусству и творчеству — это достояние нашего района. Хочется поблагодарить родителей, которые поддерживают своих детей в этом направлении, педагогов за то, что они вкладывают в них душу и сердце, и конечно же, ребят – за их талант, пусть у вас всё получится!", - рассказал на своих страницах в соцсетях глава района Геннадий Долматов.

В 2025 году премии главы Омского района удостоены юные творцы из Ачаирского, Иртышского, Дружинского, Лузинского, Сибирского филиалов ДШИ.

Сертификаты о назначении премии талантливым ребятам вручил глава муниципалитета Геннадий Долматов.

В церемонии награждения приняли участие и их наставники. Благодарственные письма были вручены родителям и преподавателям юных дарований. Слова благодарности за поддержку прозвучали и в адрес глав сельских поселений, в которых функционируют филиалы и выездные классы Детской школы искусств Омского района.

Напомним, премия «Юные дарования» ежегодно присуждается и выплачивается ученикам районной ДШИ, которые достигли высоких результатов по итогам их участия в мероприятиях различного уровня и текущего обучения. Главная задача проекта "Юные дарования" - выявление и поддержка талантливых детей.