Общество Омская область
Фото: t.me/DolmatovOMR

Геннадий Долматов вручил премии юным дарованиям Омского района

Накануне в зале заседаний администрации Омского района состоялась ежегодная церемония вручения премий главы муниципалитета «Юные дарования» воспитанникам Детской школы искусств. 

"Провёл торжественную церемонию вручения премий «Юные дарования» учащимся районной Детской школы искусств. В Омском районе уже давно сложилась добрая традиция вручать подобные награды.
Молодые дарования, посвятившие свое детство и юность искусству и творчеству — это достояние нашего района. Хочется поблагодарить родителей, которые поддерживают своих детей в этом направлении, педагогов за то, что они вкладывают в них душу и сердце, и конечно же, ребят – за их талант, пусть у вас всё получится!", - рассказал на своих страницах в соцсетях глава района Геннадий Долматов.

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

В 2025 году премии главы Омского района удостоены юные творцы из Ачаирского, Иртышского, Дружинского, Лузинского, Сибирского филиалов ДШИ.

Сертификаты о назначении премии талантливым ребятам вручил глава муниципалитета Геннадий Долматов. 

В церемонии награждения приняли участие и их наставники. Благодарственные письма были вручены родителям и преподавателям юных дарований. Слова благодарности за поддержку  прозвучали и в адрес глав сельских поселений, в которых функционируют филиалы и выездные классы Детской школы искусств Омского района. 

(2025)|Фото: t.me/DolmatovOMR

Напомним, премия «Юные дарования» ежегодно присуждается и выплачивается ученикам районной ДШИ, которые достигли высоких результатов по итогам их участия в мероприятиях различного уровня и текущего обучения. Главная задача проекта "Юные дарования" - выявление и поддержка талантливых детей.

