"Атомстройкомплекс" наградили за развитие волонтерского движения

05 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" наградили за развитие волонтерского движения

Холдинг "Атомстройкомплекс" наградили за создание и развитие волонтерского движения. Накануне Дня добровольца, который отмечается в России с 2017 года, в администрации Октябрьского района Екатеринбурга состоялся торжественный прием волонтеров.

Почетная грамота за подписью главы района Игоря Костенко вручена строительному холдингу "Атомстройкомплекс", сотрудники которого создали волонтерское движение и развивают в коллективе культуру добрых дел. Ежегодно волонтеры холдинга сдают донорскую кровь, вступают в регистр доноров костного мозга, проводят благотворительные акции в помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, подопечным домов престарелых и домов малютки.

"Идеи волонтерского движения – в основе корпоративной культуры холдинга и, как показывает наш многолетний опыт, способствуют объединению коллектива. Людям важно помогать нуждающимся, быть милосердным и сострадающим, совершать хорошие, добрые поступки. Наша задача как работодателя – создать условия, которые способствуют реализации этих потребностей.

Мы организовываем коллективные выезды на автобусе на станцию донорской крови, снимаем о донорах видеоролики для корпоративных соцсетей. Организовывая благотворительный сбор, всегда стараемся рассказать истории тех людей, кому мы помогаем, передать их благодарность сотрудникам. Но главное – мы охотно помогаем сотрудникам предлагать и воплощать свои волонтерские инициативы. Так коллеги становятся еще и единомышленниками, близкими по духу и ценностям людьми", - рассказала директор департамента по управлению персоналом строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Волонтеры "Атомстройкомплекса"(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в числе реализованных волонтерских инициатив холдинга – установка пунктов по сбору батареек на предприятиях, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Прямо сейчас в холдинге в 11-й раз проходит ежегодная акция "Елка добра": сотрудники исполняют желания семей, которые воспитывают детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Благополучателями акции на протяжении нескольких лет являются хоспис ОДКБ №1 и детский коррекционный центр "Эврика".

Теги: волонтеры, движение, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети