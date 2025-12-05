"Атомстройкомплекс" наградили за развитие волонтерского движения

Холдинг "Атомстройкомплекс" наградили за создание и развитие волонтерского движения. Накануне Дня добровольца, который отмечается в России с 2017 года, в администрации Октябрьского района Екатеринбурга состоялся торжественный прием волонтеров.

Почетная грамота за подписью главы района Игоря Костенко вручена строительному холдингу "Атомстройкомплекс", сотрудники которого создали волонтерское движение и развивают в коллективе культуру добрых дел. Ежегодно волонтеры холдинга сдают донорскую кровь, вступают в регистр доноров костного мозга, проводят благотворительные акции в помощь детям с неизлечимыми заболеваниями, подопечным домов престарелых и домов малютки.

"Идеи волонтерского движения – в основе корпоративной культуры холдинга и, как показывает наш многолетний опыт, способствуют объединению коллектива. Людям важно помогать нуждающимся, быть милосердным и сострадающим, совершать хорошие, добрые поступки. Наша задача как работодателя – создать условия, которые способствуют реализации этих потребностей.

Мы организовываем коллективные выезды на автобусе на станцию донорской крови, снимаем о донорах видеоролики для корпоративных соцсетей. Организовывая благотворительный сбор, всегда стараемся рассказать истории тех людей, кому мы помогаем, передать их благодарность сотрудникам. Но главное – мы охотно помогаем сотрудникам предлагать и воплощать свои волонтерские инициативы. Так коллеги становятся еще и единомышленниками, близкими по духу и ценностям людьми", - рассказала директор департамента по управлению персоналом строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", в числе реализованных волонтерских инициатив холдинга – установка пунктов по сбору батареек на предприятиях, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны. Прямо сейчас в холдинге в 11-й раз проходит ежегодная акция "Елка добра": сотрудники исполняют желания семей, которые воспитывают детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. Благополучателями акции на протяжении нескольких лет являются хоспис ОДКБ №1 и детский коррекционный центр "Эврика".