Молодым учителям Кубани добавят по 3 тыс. рублей

Молодые педагоги Краснодарского края, работающие в государственных и муниципальных школах, будут получать доплаты в размере 3 тыс. рублей. Мера поддержки распространяется на учителей до 35 лет, а также на студентов вузов, которые подрабатывают преподаванием в школе. Такой закон приняли депутаты Законодательного собрания региона.

Как сказал председатель Заксобрания Юрий Бурлачко, такая доплата имеет большое значение. Молодые педагоги должны поверить в то, что не останутся без помощи и поддержки, а их знания и квалификация не только востребованы обществом, но и позволят в перспективе еще больше увеличить доход. Этому способствует сложившийся на Кубани подход к стимулированию учительского труда.

Воспитателям садиков увеличат дополнительную выплату с 5 до 10 тыс. рублей, а для ряда педработников (психологов, логопедов, педагогов допобразования и др.) - с 10 до 15 тыс. рублей.

В Краснодарском крае огромная нехватка учителей в школах. Одной из причин является мизерная зарплата. Как рассказал учитель алгебры и геометрии из одной из гимназий Краснодара, он работает на две ставки, ведет классное руководство и сайт школы. И за все это получает 67-68 тыс. рублей. То есть на ставку получается немногим более 30 тыс.

"Учителя в конечном итоге теряют интерес к своей работе. И на фоне этого учителя получают денег на уровне дворников. И это - факт. Настолько у нас в государстве ценят труд учителя", - писало местное издание KubanPress.

Может ли изменить это положение доплата молодым учителям в размере 3 тыс. рублей?