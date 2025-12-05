В Госдуме предложили отменить платную подписку на электронные дневники школьников

Председатель комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Нина Останина обратилась к министру просвещения России Дмитрию Кравцову с просьбой сделать бесплатным для родителей доступ к электронным дневникам российских школьников, пишет RTVi.

Поводом для обращения стали жалобы родителей из Иркутской области на необходимость покупки платной подписки за полторы тысячи рублей на каждого школьника для просмотра оценок и заданий. В бесплатной версии сервиса сильно урезан функционал. Также родители пожаловались на проблемы с покупкой подписки по акции: рекламируется, якобы, одна цена, списываются совсем другие суммы. В компании "Дневник.Ру" посоветовали оплачивать семейную подписку и обращаться в службу поддержки в случае путаницы с акционными предложениями. В минобразования Иркутской области ситуацию назвали "перегибами на местах", передает Baza.

Останина в письме Кравцову указывает на то, что "базовые образовательные функции должны оставаться бесплатными и доступными для всех семей". Также она выражает сомнения в том, что платные электронные дневники являются безопасными: "С началом учебного года мошенники стали использовать новую схему, когда злоумышленники представляются сотрудниками школ или технической поддержки и требуют у родителей коды из СМС либо предлагают перейти по ссылкам "для обновления данных".

"Ситуация вызывает вопросы по поводу доступности и равноправия в образовании. Комитет считает недопустимым любое ограничение доступа родителей к информации об успеваемости своих детей и просит вас, уважаемый Сергей Сергеевич, принять меры для предотвращения ограничения доступа к образовательной информации", - заключает депутат.