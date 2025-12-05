Минцифры снова обновило "белый список" сайтов

Минцифры в очередной раз расширило перечень цифровых платформ, которые останутся доступны при ограничениях мобильного интернета.

В "белый список" включены онлайн-ресурсы Центробанка, операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл", "Эр-Телеком", платформы "Россия - страна возможностей", федеральной государственной автоматизированной информационной системы "Молодежь России" и всероссийского студенческого проекта "Твой ход".

Также в список добавлены сервис поиска, покупки, продажи недвижимости "Домклик", охранная система "Цезарь Сателлит", онлайн-кинотеатр "Окко", ряд СМИ, в том числе ТАСС и "Известия".

Ранее руководители телеком-компаний обратились к правительству с инициативой унифицировать правила работы "белых списков" сайтов.

По мнению операторов связи, это повысит эффективность мер безопасности, поскольку сейчас каждый из них действует по своим собственным правилам, что приводит к несогласованности. Также на встрече прозвучало предложение активнее работать над расширением этих списков, чтобы минимизировать неудобства для россиян в условиях возможных ограничений мобильного интерн