В Первоуральске бывшую главу УК отправили в колонию за хищение 18 млн рублей

В Первоуральске вынесли приговор за хищение миллионов рублей у управляющей компании. Ранее судимую бывшую главу УК отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась местная жительница Елена Сабирова. Женщина обвинялась в мошенничестве в особо крупном размере. Как показало расследование, будучи фактическим руководителем УК, обслуживающей многоквартирные дома Первоуральска, в 2017-2023 годах она похитила средства предприятия на сумму более 18 млн рублей.

Сама Сабирова свою вину не признала. Сегодня, 5 декабря, Первоуральский городской суд назначил ей 4,5 года колонии общего режима.

В пресс-службе судов Свердловской области уточнили, что ранее Елена Сабирова уже была судима за мошенничество в сфере коммунальных услуг и отбывала срок в местах лишения свободы. Судебное следствие по ее нынешнему делу длилось с января 2025 года. Были допрошены представитель потерпевшего, более 50 свидетелей и сама Сабирова. Также исследованы материалы дела из 70 томов.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.