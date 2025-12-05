Почти 1000 медиков Томской области стали участниками Съезда специалистов онкологической службы

05 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Здравоохранение Томская область
Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Почти 1000 медиков Томской области стали участниками Съезда специалистов онкологической службы

XI Съезд медицинских работников онкологической службы Томской области начал свою работу. 5 декабря в большом зале Томской областной Пушкинской библиотеки состоялось торжественное открытие этого масштабного мероприятия, в котором приняли участие около 1000 специалистов.

Стоит отметить, что это ежегодное мероприятие стало для медиков традиционной площадкой для обмена опытом, обсуждения современных подходов и поиска новых решений в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В 2025 году программа работы съезда предполагает выступления около 20 спикеров. Их доклады о современных достижениях и перспективах развития онкологической службы в регионе.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

«В нашем регионе ключевыми учреждениями онкологической службы остаются Томский областной онкодиспансер и НИИ онкологии Томского НИМЦ. Здесь развиваются клинические школы, внедряются новые методы диагностики и лечения. Но также важна и работа на местах, первые точки входа, куда пациент обращается за помощью. Поэтому мы активно ведем работу по улучшению качества оказания медицинской помощи, ее доступности по месту жительства пациента. В рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проходит диспансеризация, которая помогает выявлять онкозаболевания на ранней стадии», — отметила в приветственном слове замначальника департамента здравоохранения Томской области Ирина Балабанова.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

В рамках работы съезда Ирина Балабанова вручила благодарственные письма сотрудникам Томского областного онкологического диспансера. Также награды были вручены специалистам НИИ онкологии Томского НИМЦ и первичных онкологических кабинетов, которые функционируют по всей Томской области. Награды получили специалисты Поликлиники № 10, Поликлиники № 4, Городской клинической больницы № 1, а также Светленской, Шегарской и Чаинской районных больниц.

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Максим Грищенко, главврач областного онкодиспансера, обращаясь к участникам съезда, отметил, что съезд стал флагманским знаковым событием в медицинской сфере региона. И открыл деловую часть форума докладом на тему «Достижения онкологической службы Томской области. Пятилетние итоги реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проблемы и перспективы».

(2025)|Фото: vk.ru/oblast_zdorovya

Главный внештатный онколог департамента здравоохранения Томской области Лидия Пикалова, выступая перед медиками, отметила, что съезд стал местом открытого диалога специалистов, в рамках мероприятий которого проходят обсуждения эффективных направлений диагностики и лечения онкобольных.

И подчеркнула, что все участники форума изо дня в день вносят большой вклад в сохранение здоровье жителей города и всей Томской области.

Теги: съезд работников онкологической службы, обмен опытом, онкологи, награды


