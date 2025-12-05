Почти 1000 медиков Томской области стали участниками Съезда специалистов онкологической службы

XI Съезд медицинских работников онкологической службы Томской области начал свою работу. 5 декабря в большом зале Томской областной Пушкинской библиотеки состоялось торжественное открытие этого масштабного мероприятия, в котором приняли участие около 1000 специалистов.

Стоит отметить, что это ежегодное мероприятие стало для медиков традиционной площадкой для обмена опытом, обсуждения современных подходов и поиска новых решений в диагностике и лечении онкологических заболеваний. В 2025 году программа работы съезда предполагает выступления около 20 спикеров. Их доклады о современных достижениях и перспективах развития онкологической службы в регионе.

«В нашем регионе ключевыми учреждениями онкологической службы остаются Томский областной онкодиспансер и НИИ онкологии Томского НИМЦ. Здесь развиваются клинические школы, внедряются новые методы диагностики и лечения. Но также важна и работа на местах, первые точки входа, куда пациент обращается за помощью. Поэтому мы активно ведем работу по улучшению качества оказания медицинской помощи, ее доступности по месту жительства пациента. В рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проходит диспансеризация, которая помогает выявлять онкозаболевания на ранней стадии», — отметила в приветственном слове замначальника департамента здравоохранения Томской области Ирина Балабанова.

В рамках работы съезда Ирина Балабанова вручила благодарственные письма сотрудникам Томского областного онкологического диспансера. Также награды были вручены специалистам НИИ онкологии Томского НИМЦ и первичных онкологических кабинетов, которые функционируют по всей Томской области. Награды получили специалисты Поликлиники № 10, Поликлиники № 4, Городской клинической больницы № 1, а также Светленской, Шегарской и Чаинской районных больниц.

Максим Грищенко, главврач областного онкодиспансера, обращаясь к участникам съезда, отметил, что съезд стал флагманским знаковым событием в медицинской сфере региона. И открыл деловую часть форума докладом на тему «Достижения онкологической службы Томской области. Пятилетние итоги реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проблемы и перспективы».

Главный внештатный онколог департамента здравоохранения Томской области Лидия Пикалова, выступая перед медиками, отметила, что съезд стал местом открытого диалога специалистов, в рамках мероприятий которого проходят обсуждения эффективных направлений диагностики и лечения онкобольных.

И подчеркнула, что все участники форума изо дня в день вносят большой вклад в сохранение здоровье жителей города и всей Томской области.