В Перми 12-летнюю девочку допросили из-за стиха против строительства мечети

В Перми 12-летнюю девочку допросили в полиции из-за прочитанного ею стихотворения против строительства мечети в Верхней Курье, сообщают "Аргументы Недели".

По данным СМИ, школьницу вызвали в Мотовилихинский отдел полиции Перми для допроса в связи с видеозаписью, на которой она читает стихотворение, выражающее несогласие со строительством мечети в поселке Верхняя Курья. Девочка сослалась на статью 51 Конституции РФ и отказалась давать показания против себя.

Сообщается, что сотрудники полиции на отказ девочки от дачи показаний якобы стали оказывать на нее психологическое давление, угрожая, что при отказе от сотрудничества ее родителям может грозить до 10 лет лишения свободы по части 4 статьи 150 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления"), а саму девочку могут изъять из семьи и поместить в детский дом. После допроса девочку и ее родителей отпустили.

Издание также сообщает, что первоначальную проверку по этому делу провел майор Адам Осканов. На данный момент материалы переданы в Мотовилихинский районный отдел полиции, где расследованием напрямую руководит полковник Али Тарвердиев.

Сообщается, что местные жители Верхней Курьи протестуют против строительства мечети и якобы сталкиваются с давлением и преследованием со стороны правоохранительных органов.