Губернатор Томской области и глава Минобрнауки РФ обсудили вопросы работы поддержки университетов региона

Сегодня, 5 декабря, с рабочей поездкой в Томской области находится Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Это уже вторая рабочая поездка главы Минобрнауки в регион в этом году.

Губернатор Томской области Владимир Мазур и Валерий Фальков провели рабочую встречу, в ходе которой министр подтвердил высокую оценку научного потенциала томских учёных.

"Провели с Валерием Николаевичем рабочую встречу, обсудили результаты реализации в регионе нацпроекта «Молодёжь и дети», научные и технологические результаты работы наших университетов и академических институтов", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Томской области.

Напомним, не так давно Минобрнауки подвело итоги грантового конкурса 2026 года программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Пять томских вузов – ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ и СибГМУ продолжают свое участие в программе. А Томский госуниверситет подтвердил свои лидерские позиции, укрепившись в первой группе ведущих вузов.

"Обсудили с министром перспективные проекты Томского национального исследовательского медицинского центра, Томского научного центра СО РАН, запущенного в Томске федерального кластера электроники и беспилотных технологий. В нём вместе с промышленными партнёрами участвует Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, который взял на себя смысловую, научную составляющую кластера.Рассказал Валерию Николаевичу о наших планах по сотрудничеству с Национальной академией наук Беларуси, с которой мы договорились вместе развивать отрасль радиоэлектроники и объединять проекты томских и белорусских молодых учёных", - сообщил Владимир Мазур.

Губернатор поблагодарил Валерия Фалькова за постоянное внимание к Томской области и организацию совместной с Минобрнауки работы по поддержке университетов, академических институтов и учёных региона.