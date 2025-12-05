Долина объяснила, почему до сих пор не комментировала ситуацию с продажей квартиры

Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, почему долгое время не комментировала ситуацию вокруг продажи ее квартиры. Заявление певица сделала в эфире шоу "Пусть говорят".

"Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше", - сказала Долина.

Затем, по словам артистки, когда начались судебные разбирательства, она не комментировала ситуацию из-за подписки о неразглашении.

"Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс… Официальный запрет", - пояснила она. "А потом вот то, что я сейчас молчала, я физически не могла это сделать. Поэтому здесь очень важно просто понять, что это было невозможно. И только сейчас люди узнают правду", - заявила Долина.

