На Урале передано в суд дело "спортиков", которые расправлялись с "закладчиками"

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу четырех жителей Среднеуральска. Их обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, жертвами ОПГ становились так называемые "закладчики", которые не сбывали наркотики их потребителям, а распоряжались по своему усмотрению. Члены банды нападали на "закладчиков" и жестоко избивали. Также они похищали имущество потерпевших, завладевали их транспортом и совершали другие преступления в отношении своих жертв. При этом все расправы снимались на видео для дальнейшего распространения.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, участники организованной преступной группы в определенных кругах были известны под названием "спортики". Они оказывали силовое и психологическое воздействие на тех, кто, будучи вовлечен в незаконный оборот наркотиков, совершал действия и "необдуманные поступки", которые вредили организаторам этого криминального бизнеса.

"Печальная участь пострадавших по этому делу служит лишним напоминанием того, что желание отдельных граждан подзаработать незаконным путем может привести к тому, что они сами станут жертвой преступлений. Сыщики уголовного розыска, работавшие над раскрытием этой серии преступных посягательств, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение местонахождения злоумышленников, их задержание и изобличение", - отметил полковник Горелых.

По его данным, члены ОПГ были задержаны 24 сентября 2024 года в результате операции, проведенной оперативниками нескольких территориальных ОВД.

"Наработанные материалы полицейскими были переданы нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование противоправной деятельности фигурантов до логического завершения. Теперь слово за судом. За инкриминируемые обвиняемым преступления действующим уголовным законодательством нашей страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок", - уточнил Валерий Горелых.

Как добавили в СК, по итогам расследования дело направлено на рассмотрение в суд.