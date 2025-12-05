ЦБ отменил лимиты на перевод денег за границу для россиян и граждан дружественных стран

Центральный банк России с 8 декабря снимет ограничения на перевод денег для россиян и граждан дружественных стран.

В сообщении регулятора говорится, что ограничения отменяются с учетом "стабильной ситуации на валютном рынке".

При этом до 7 июня 2026 года сохраняются ограничения для работающих в России иностранцев их недружественных стран – они могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Также запрет действует для физлиц и юрлиц из недружественных стран, не работающих в России. "Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ. Там также отметили, что запреты не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа "Ин" на счета за рубежом.

"Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках", - отметили в Центральном банке.