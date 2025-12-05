Трехлетний ребенок пострадал во время пожара в Югорске

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Югорске, в результате которого пострадал ребенок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту пожара. По предварительным данным, 4 декабря 2025 года в квартире многоэтажного жилого дома в Югорске произошел пожар, в результате которого пострадал трехлетний ребенок. Мальчик получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также правоохранительными органами по данному факту организована процессуальная проверка, результаты которой поставлены прокуратурой на контроль.