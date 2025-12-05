ФАС вынесла предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждения аэропортам Сочи, Калининграда и Екатеринбурга. Антимонопольщикам не понравилось, что с авиакомпаний взимали отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.

"Такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных условий договора", - сообщили в ФАС. Если аэропорты не отреагируют на предупреждение, служба возбудит дела в отношении аэропортов Сочи, Храброво и Кольцово.

"Ведомство продолжит анализировать действия главных операторов других аэропортов по предоставлению доступа к платформам для регистрации пассажиров", - добавили в ведомстве.