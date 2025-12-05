Times: Правительство Великобритании хотело бы передать Украине $10 млрд из российских активов

Правительство Великобритании собирается направить замороженные российские активы (около $10,6 млрд) на поддержку Украины. Эти средства физически находятся в Великобритании, хотя большая часть замороженных западными странами средств находятся в Бельгии (эта страна не готова выдавать Украине российские деньги).

По данным The Times, кабмин Великобритании объяснит своим гражданам перевод Украине российских денег тем, что президент РФ Владимир Путин "представляет собой активную угрозу безопасности и процветанию Соединенного Королевства".

При этом источник издания в правительстве отмечает, что "точный механизм разблокирования замороженных российских активов на сумму $10,6 млрд, находящихся в Соединенном Королевстве, и их перевода на Украину еще не окончательно разработан". При этом, в отличие от Бельгии, Великобритания даже не может претендовать на равное разделение потенциальной ответственности между собой и другими государствами ЕС, поддерживающими идею, поскольку в ЕС уже не входит.

Напомним, Еврокомиссия настаивает на выдаче Украине "репарационного кредита" на 165 млрд евро под залог замороженных в Бельгии российских активов.