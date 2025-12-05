Прокуратура проверит сообщения о невыплате зарплаты заводчанам в Сысерти

Сысертская прокуратура проверит условия труда работников ПАО "Ключевской завод ферросплавов", которым якобы не выплачивают зарплату.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудникам завода до сих пор не выдали зарплату за октябрь, и в организации нарушаются трудовые права сотрудников. По имеющимся у прокуратуры сведениям, на сегодняшний день на заводе трудоустроены 682 работника.

"Надзорным ведомством запрошены документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платежные и расчетные документы, сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам", - рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение трудового законодательства на предприятии, в том числе выяснит сроки и порядок выплаты зарплат и причины образования задолженности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление трудовых прав работников завода.