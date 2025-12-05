Совет трудовых коллективов Тюмени прошел в цехах «Мостостроя-11»

Накануне в Тюмени состоялось II заседание Совета трудовых коллективов. В этот раз оно проходило в выездном формате. В мероприятии приняли участие Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, ее заместитель Андрей Голоус и представители коллективов, занесенных в Книгу Почета города, в том числе депутат Иван Худяков.

В повестке заседания было три вопроса. Одним из них стало знакомство с производственными площадками компании «Мостострой-11», которая занимает лидирующие позиции в стране. Коллектив предприятия вносит значительный вклад в повышение престижа рабочих профессий.

Как пояснил Иван Худяков, большое внимание в компании уделяется подготовке кадров — будущих сотрудников готовят со школьной скамьи. В составе руководителей подразделений предприятия преобладают те, кто начинал свой трудовой путь в «Мостострое-11» сразу после окончания вуза. Более 40 трудовых династий, общий стаж которых превышает 3500 лет, трудится на предприятии. При трудоустройстве предпочтение отдают местным жителям.

Участники выездного заседания высоко оценили кадровую политику компании, отметили, что показатели свидетельствуют о том, что здесь заботятся о своих специалистах, создают такие условия труда, которые способствуют популяризации рабочих специальностей.

Еще одним вопросом повестки было обсуждение плана работы на 2026 год. В рамках плана были включены аналогичные состоявшемуся визиты на тюменские предприятия.

"Мы продолжим знакомиться с предприятиями, которые сохраняют трудовые традиции, повышают престиж рабочих профессий и укрепляют экономику города и региона", — отметила Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Заместитель Председателя Андрей Голоус подчеркнул, что такие встречи полезны для всех участников Совета трудовых коллективов, так как помогают обменяться опытом и увидеть пути для совершенствования.