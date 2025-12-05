05 Декабря 2025
в россии
Экономика Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Совет трудовых коллективов Тюмени прошел в цехах «Мостостроя-11»

Накануне в Тюмени состоялось II заседание Совета трудовых коллективов. В этот раз оно проходило в выездном формате. В мероприятии приняли участие Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, ее заместитель Андрей Голоус и представители коллективов, занесенных в Книгу Почета города, в том числе депутат Иван Худяков.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В повестке заседания было три вопроса. Одним из них стало знакомство с производственными площадками компании «Мостострой-11», которая занимает лидирующие позиции в стране. Коллектив предприятия вносит значительный вклад в повышение престижа рабочих профессий.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Как пояснил Иван Худяков, большое внимание в компании уделяется подготовке кадров — будущих сотрудников готовят со школьной скамьи. В составе руководителей подразделений предприятия преобладают те, кто начинал свой трудовой путь в «Мостострое-11» сразу после окончания вуза. Более 40 трудовых династий, общий стаж которых превышает 3500 лет, трудится на предприятии. При трудоустройстве предпочтение отдают местным жителям.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Участники выездного заседания высоко оценили кадровую политику компании, отметили, что показатели свидетельствуют о том, что здесь заботятся о своих специалистах, создают такие условия труда, которые способствуют популяризации рабочих специальностей.

Еще одним вопросом повестки было обсуждение плана работы на 2026 год. В рамках плана были включены аналогичные состоявшемуся визиты на тюменские предприятия.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Мы продолжим знакомиться с предприятиями, которые сохраняют трудовые традиции, повышают престиж рабочих профессий и укрепляют экономику города и региона", — отметила Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Заместитель Председателя Андрей Голоус подчеркнул, что такие встречи полезны для всех участников Совета трудовых коллективов, так как помогают обменяться опытом и увидеть пути для совершенствования.

