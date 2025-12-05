Россияне все больше тревожатся, цены все больше растут - опрос

Число тревожных россиян выросло до максимального с февраля числа – 42%. В то же время на минувшей неделе не досчитались спокойных россиян – их только 51%, хуже в этом году было только месяц назад и в конце января, таковы данные еженедельного опроса "ФОМнибус" фонда "Общественное мнение".

Тот же опрос показал рост наблюдаемой инфляции. Граждане заявляют о повышении цен в последний месяц почти во всех категориях, но заметнее всего дорожает мясо и птица – рост этой категории отмечают 49% респондентов, это годовой максимум. Также вновь максимальное число граждан (45%) наблюдают рост цен на бензин.