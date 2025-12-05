05 Декабря 2025
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Политика В бывшем СССР
Фото: premier.gov.ru

Азарова в Киеве заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Печерский районный суд Киева заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова с конфискацией всего имущества. Причиной стали публикации в сети за призывы свергнуть нынешний нацистский режим.

В своем телеграм-канале Азаров размещал публикации, "формирующие в обществе антиукраинские настроения", отметил суд.

В июле 2014 года СБУ объявила Азарова в розыск, позже на него завели уголовное дело. А в октябре 2021 года тот же суд заочно арестовал Азарова по обвинению в "госизмене" за подписание Харьковских соглашений 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота ВМФ России в Крыму на 25 лет.

Сам Азаров после истечения срока полномочий Зеленского в мае 2024 года заявил, что именно Зеленский стал "могильщиком украинской государственности": он уничтожил все демократические институты, практически уничтожил экономику Украины ради того, чтобы воевать против России, и проигнорировал возможность остановить вооруженный конфликт в марте 2022 года на приемлемых для Украины условиях. Он обрек сотни тысяч украинцев на смерть и эмиграцию.

Азаров считает своей главной ошибкой на посту премьера недостаточное внимание к гуманитарной сфере, в том числе к истории, на искажение которой и была сделана ставка украинскими нацистами и их западными кураторами.

Теги: азаров, украина


