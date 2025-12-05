Мэр Екатеринбурга разрешил жителям самим украшать подъезды к Новому году

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что жители сами могут украшать подъезды многоквартирных домов к Новому году. Однако есть два правила.

Как пояснил мэр в своем Telegram-канале, ни о каком запрете украшений речи не идет. Орлов рассказал, что нужно делать екатеринбуржцам, которые захотят создать в своем доме новогоднюю атмосферу.

"Первое – общее имущество (лестничные клетки, площадки, коридоры) принадлежит всем собственникам, поэтому установка новогоднего декора должна быть согласована с жильцами. Второе – необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Консультацию можно получить в своей управляющей организации или районной администрации. Вам обязательно подскажут", - отметил Алексей Орлов.

Мэр заверил, что к Новому году Екатеринбург преобразится. Городские локации будут украшены иллюминацией и арт-объектами.

Напомним, в конце ноября в центре Екатеринбурга началось строительство ледового городка, посвященного 40-летию Свердловского рок-клуба. А накануне стала известна дата технического открытия катка на Площади 1905 года.