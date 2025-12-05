05 Декабря 2025
В бывшем СССР
Политика В бывшем СССР
Фото: Reuters

Удар по Зеленскому? На Украине освобожден детектив НАБУ, расследовавший коррупцию в его окружении

На Украине произошло событие, свидетельствующее об ослаблении позиций Зеленского. Апелляционный суд Киева освободил детектива Национального антикорупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магамедрасулова, который почти полгода сидел в СИЗО за расследование коррупции в окружении Зеленского.

Магамедрасулова арестовала СБУ в конце июля за то, что он занимался прослушкой квартиры "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, который проворовался и бежал с Украины. На тот момент арест детектива был санкционирован Зеленским в рамках борьбы за полный контроль над антикоррупционными структурами, созданными ранее США. Зеленский был вынужден отступить после окрика из ЕС. Но Магамедрасулов продолжал сидеть.

После освобождения он заявил, что сотрудники СБУ и офиса генпрокурора, которые осуществляли противоправные действия в отношении детективов НАБУ, понимают, что скоро им самим будут объявлены подозрения.

Как считает издание "Страна", освобождение детектива означает крах попыток Зеленского нанести контрудар по антикоррупционным органам, потому что два органа, руками которых планировалось этот удар наносить - офис генпрокурора и СБУ, - фактически заявили о своем выходе из проекта, выступив с ходатайством об освобождении детектива. То есть они "отреклись" от Зеленского, который становится все более "токсичным". Зеленский потерял полный контроль над силовыми структурами, который у него был еще недавно.

Источники издания сообщают, что активизировались и люди олигарха Игоря Коломойского. Там ситуация иная, но с учетом ослабления влияния Зеленского на судебную систему появляются шансы на успех.

Экс-депутат Рады Олег Царев отмечает, что украинские "суды чутко держат нос по ветру".

"Ситуация изменилась, и поэтому никто не хочет ссориться с НАБУ. Одновременно прокуратура и СБУ поменяли свою позицию. Впрочем, как оказалось, СБУ изначально участвовала в заговоре против Ермака. Сотрудничала за спиной Зеленского и Ермака с НАБУ", - написал Царев.

Теги: украина, набу, зеленский, коррупция


