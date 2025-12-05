05 Декабря 2025
Фото: Накануне.RU

Макрон опасается, что Трамп "предаст Украину"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц в телефонном разговоре с другими европейскими политиками и Зеленским выразили опасения, что США могут "предать Украину". Об этом пишет Der Spiegel. Издание утверждает, что имеет расшифровку беседы.
Читайте также:

Речь идет о разговоре от 1 декабря после переговоров делегаций Украины и США во Флориде, которая закончилась для Украины ничем. Макрон сказал, что есть "вероятность, что США предадут Украину в вопросах территорий, без ясности относительно гарантий безопасности". Также он видит в этом "большую угрозу" лично для Зеленского. А Мерц сказал, что Зеленскому нужно быть "очень осторожным в последующие дни". Позже президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Европа не должна оставлять Зеленского "один на один" с США и Россией. Это поддержал генсек НАТО Марк Рютте. При этом Финляндия отказалась давать Украине гарантии безопасности.

Кроме того, европейцы пытались добиться встречи со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и другим переговорщиком Джаредом Кушнером накануне их визита в Москву или после него, но она не состоялась. Те проигнорировали европейцев и Зеленского.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) считает, что США в рамках соглашений с Россией обсуждают уход Зеленского из власти, чтобы он не мешал заключению мирного соглашения. Зеленскому дадут шанс уйти по-хорошему. То же самое сообщил депутат Рады Артем Дмитрук - что Зеленскому сказали уйти в ближайшее время.

На днях президент США Дональд Трамп написал, что он ясно говорил Зеленскому, что у него нет козырей и нужно было заключать мир. Но тот из упрямства продолжил воевать. И теперь против него очень многое.

Теги: трамп, зеленский, макрон, украина


